«Фургал не убийца»: Хабаровчане продолжают митинговать 12-й день подряд

Политика

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Жители Хабаровска продолжают выходить на протестные акции против ареста бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Демонстранты требуют отставки мэра города и освобождения бывшего губернатора. Митинги продолжаются 12-й день подряд, акции являются несогласованными с властями.

22 июля митингующие собрались перед зданием местного правительства. Среди прочих, одним из лозунгов демонстрантов был «Фургал не убийца». По информации агентства ТАСС, в акции приняли порядка 600 человек. На трансляции портала DvHab видно, что люди заполнили все пространство на площади перед домом правительства, отмечает РБК.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что, до своего ареста, Фургал хотел уйти в отставку.