Франция наотрез отказалась давать особый статус Светлане Тихановской
В своих международных отношениях Франция признаёт субъектами дипломатии только государства. Поэтому страна не будет следовать примеру Литвы и предоставлять дипломатический статус офису лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом заявил официальный представитель французского министерства иностранных дел.
«В своих дипломатических отношениях Франция признает государства», — сообщил представитель МИД.
При этом он подчеркнул, что с того момента, как в Беларуси вспыхнул политический кризис, Франция поддерживает контакты со всеми представителями гражданского общества республики. В том числе, сохраняются контакты с командой Светланы Тихановской, передаёт «ТАСС».
Днем ранее стало известно, что офис бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской получил дипстатус в Литве. За этим решением уже последовал жесткий ответ Минска.