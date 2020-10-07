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Франция и Германия выступают за дополнительные санкции из-за инцидента с Навальным

Антон Мельников
7 октября, 2020 19:09
2 мин
в
Личный аккаунт Навального в Instagram

Министерства иностранных дел Франции и Германии сделали совместное заявление по инциденту с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Они сообщили, что разработают новые предложения по санкциям, в том числе индивидуальным.

«Франция и Германия сделают необходимые выводы и внесут предложения о дополнительных санкциях своим европейским партнерам. Предложения будут нацелены на персоны, которые в силу своей официальной роли считаются ответственными за это преступление и за нарушение международных правовых норм, а также на учреждения, которые вовлечены в программу "Новичок"», - говорится в заявлении МИДов.

Также страны вновь осудили отравление российского оппозиционера и призвали Россию наказать причастных.

«В свете этих обстоятельств Франция и Германия неоднократно призывали Россию полностью прояснить обстоятельства этого преступления и привлечь виновных к ответственности. Россия пока не дала никаких достоверных объяснений», - утверждается в сообщении.

По мнению представителей Парижа и Берлина, к произошедшему причастна Россия, поскольку «нет никакого [другого] правдоподобного объяснения», отмечает «ТАСС».

Ранее постпред России при ОЗХО резко высказался по делу Навального.

темы
Россия
Алексей Навальный
Германия
Франция
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