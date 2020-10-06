«Россия никому ничего не должна»: Постпред РФ резко высказался по делу Навального

Youtube / RT на русском

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Москва будет расценивать ситуацию с предполагаемым отравлением Алексея Навального как провокацию, пока не будут получены доказательства. Шульгин добавил, что Россия не будет оправдываться перед западными странами из-за инцидента с оппозиционером.

«Несмотря на все сомнительного рода призывы к нам <...> провести национальное расследование, сотрудничать с ОЗХО и так далее, заявляем, что Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в "отравлении" Навального», - заявил дипломат.

«Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это», - отметил постпред России.

Вместе с этим, Шульгин заявил, что Москва ждет от немецкой стороны предметного ответа, а не формальной отписки по инциденту с Навальным.

Россия будет считать ситуацию вокруг Навального низкопробной провокацией, пока не получит доказательства, передаёт «ТАСС».