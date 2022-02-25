Новости – Политика
Политика
Франция готова эвакуировать Владимира Зеленского
25 февраля, 2022 11:02
1 мин
1 мин
Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому будет оказана помощь, но только при одном условии - если возникнет угроза его безопасности. Об этом передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Глава ведомства подчеркнул, что безопасность лидера республики является «центральным элементом происходящего» и Франция готова оказать необходимую поддержку Зеленскому, в том числе, вывезти его из республики, если до этого дойдет, передает РИА Новости.
Ранее лидер Украины обратился к государствам «Бухарестской девятки» с предложением-просьбой.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости