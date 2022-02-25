Украина нуждается в антивоенной коалиции. Владимир Зеленский подыскал потенциальных партнеров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что страна нуждается в антивоенной коалиции, потому что иначе «усадить» Россию за стол переговоров не удастся.
Напомним, ранее он обратился к иностранным партнерам с сообщением, что Украина осталась в одиночестве, защищая свое государство. Он лично позвонил 27 лидерам Европы с целью получить ответ на один вопрос - станет ли республика членом НАТО, но никто не решился ситуацию прояснить, «боятся».
Позже в своем Twitter-аккаунте Зеленский написал, что Украине все-таки очень нужна эффективная международная помощь, несмотря на то, что Североатлантический альянс молчит. В частности, стало известно, что он созвонился с президентом Польши Анджеем Дудой, а также обратился к странам «Бухарестской девятки» с просьбой предоставить республике оборонную помощь, а также оказать давление на Россию и ввести против неё санкции.