Новости Политика
Политика
«Конституция это Халва!»: Фоторепортаж с протестов в Москве и Санкт-Петербурге
23 января, 2021 13:52
1 мин
1 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
Издание «Русская планета» ведёт фоторепортаж с протестных акций в Москве и Санкт-Петербурге. На месте событий работают сотрудники издания Сергей Рыжик и Анастасия Красильникова.
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Анастасия Красильникова
«Русская планета» / Анастасия Красильникова
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик
Ранее корреспондент «Русской планеты» Анастасия Красильникова сообщила, что её задержали. По последним данным, девушку отвезут в отдел полиции №10 Санкт-Петербурга.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку