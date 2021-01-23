Несём потери: В Санкт-Петербурге задержан корреспондент «Русской планеты»

Политика

Корреспондент «Русской планеты» Анастасия Красильникова задержана в Санкт-Петербурге. Она освещала протесты в городе.

Отметим, что Красильникова имела при себе пресс-карту, которая позволяет работать представителям СМИ на массовых мероприятиях.

Корреспондентку отвели в автобус. По её данным, в нём уже находятся порядка 25 человек.