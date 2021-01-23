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Политика
Несём потери: В Санкт-Петербурге задержан корреспондент «Русской планеты»
23 января, 2021 13:44
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«Русская планета» / Анастасия Красильникова
Корреспондент «Русской планеты» Анастасия Красильникова задержана в Санкт-Петербурге. Она освещала протесты в городе.
Отметим, что Красильникова имела при себе пресс-карту, которая позволяет работать представителям СМИ на массовых мероприятиях.
Корреспондентку отвели в автобус. По её данным, в нём уже находятся порядка 25 человек.
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