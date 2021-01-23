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Несём потери: В Санкт-Петербурге задержан корреспондент «Русской планеты»

Антон Мельников
23 января, 2021 13:44
1 мин
Антон Мельников
23 января, 2021 13:44
1 мин
«Русская планета» / Анастасия Красильникова
«Русская планета» / Анастасия Красильникова

Корреспондент «Русской планеты» Анастасия Красильникова задержана в Санкт-Петербурге. Она освещала протесты в городе.

Отметим, что Красильникова имела при себе пресс-карту, которая позволяет работать представителям СМИ на массовых мероприятиях.

Корреспондентку отвели в автобус. По её данным, в нём уже находятся порядка 25 человек.

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Санкт-Петербург
протесты
Русская планета
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