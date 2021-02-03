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Фонд национальной энергетической безопасности предрек санкции из-за Навального

Артем Денисов
3 февраля, 2021 05:21
2 мин
Артем Денисов
3 февраля, 2021 05:21
2 мин
санкции
Pixabay

Российскому топливно-энергетическому комплексу вряд ли грозят секторальные ограничительные меры со стороны США и ЕС из-за срока оппозиционеру Алексею Навального, сообщил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Однако он не исключил точечные меры в отношении российских компаний и физических лиц. «Удар по российскому энергетическому сектору, на мой взгляд, не в интересах Европы и даже противоречит им»,- отметил Гривач, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон после решения российского суда призвал к немедленному освобождению оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, власти США высказались за немедленное освобождение политика.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

При этом, политику зачтён срок, который он отбыл под домашним арестом и время в СИЗО. Таким образом, Навальный должен провести в тюрьме 2 года и 8 месяцев. Приговор может быть обжалован.

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