Фонд национальной энергетической безопасности предрек санкции из-за Навального

Политика

Российскому топливно-энергетическому комплексу вряд ли грозят секторальные ограничительные меры со стороны США и ЕС из-за срока оппозиционеру Алексею Навального, сообщил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Однако он не исключил точечные меры в отношении российских компаний и физических лиц. «Удар по российскому энергетическому сектору, на мой взгляд, не в интересах Европы и даже противоречит им»,- отметил Гривач, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон после решения российского суда призвал к немедленному освобождению оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, власти США высказались за немедленное освобождение политика.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

При этом, политику зачтён срок, который он отбыл под домашним арестом и время в СИЗО. Таким образом, Навальный должен провести в тюрьме 2 года и 8 месяцев. Приговор может быть обжалован.