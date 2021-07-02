Финляндия поддержала «неожиданный ход» Меркель и Макрона относительно отношений с Россией
Финляндия поддержала идею канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с Москвой. Об этом заявила финский премьер Санна Марин.
По мнению политика, прямой диалог с Россией нужен, чтобы «влиять на ее позицию». Вместе с тем Брюссель не может не сохранять твердость в отношениях с Москвой, считает Марин.
Она убеждена - страны Европы должны быть едины в вопросах внешней политики, пишет ТАСС. Европа обязана участвовать в обсуждении международных проблем и ни в коем случае не оставаться в стороне, думает Марин.
25 июня страны Евросоюза до глубокой ночи решали, пригласить ли президента России Владимира Путина на саммит ЕС. В итоге от «неожиданного хода» Меркель и Макрона политики отказались, чем вызвали недовольство канцлера Германии.