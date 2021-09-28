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Политика
Фейковая техподдержка дептранса Москвы охотится за данными в Viber
28 сентября, 2021 00:28
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В мессенджере Viber завелись ложные сотрудники техподдержки «Московского паркинга». Они просят пользователей добавить их номер в список контактов, а также спрашивают про автомобили, оставленные на парковках.
В ведомстве подчеркнули, что общаются с клиентами только с официальных аккаунтов и не пишут в мессенджеры со сторонних номеров.
«Узнать о всех важных изменениях, связанных с платной парковкой, можно на сайте parking.mos.ru, в мобильном приложении «Парковки Москвы» или из официальных аккаунтов в соцсетях: Facebook, Instagram, Twitter», - говорится в на сайте «Московского паркинга».
Ранее появилась статистика по найденным конфискованным автомобилям в приложении «Парковки Москвы».
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