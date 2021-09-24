Приложение московского паркинга помогло найти 1,5 тысячи перемещенных автомобилей
Приложение «Парковки Москвы» стало помощником столичных водителей в поисках их перемещенных автомобилей. Оно стало полезным 1,5 тысячи раз, когда машины переставлялись из-за аварийных или ремонтных работ, а также из-за тушения пожаров, уборки дорог и проведения массовых мероприятий.
Локацию перемещенного транспортного средства можно узнать «Штрафы и эвакуации». Для этого нужно внести в приложение информацию об автомобиле.
Поиск авто заработал летом 2020 года. Также в приложении доступны функции по исправлению ошибок, допущенных при оплате уличной парковки, оплате городских парковок со шлагбаумом и коммерческого паркинга, а также карта парковок для инвалидов.
Напомним, из бюджета Санкт-Петербурга выделят 1 млрд рублей на создание более 60 тысяч новых парковочных мест до 2023 года.