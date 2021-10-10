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Политика
«Этот злосчастный газопровод»: Украину ждет неминуемая трагедия из-за российского газа
10 октября, 2021 09:35
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Украину ждет трагедия, если через ее ГТС прекратится транзит российского газа. Такое заявление сделал бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко.
По его словам, ГТС не сможет поставлять газ в украинские города: это объясняется особенностями конструкции самой трубы. «Этот злосчастный газопровод» сконструирован так, что для его работы требуется наличие определенного количества топлива.
Прекращение транзита приведет к коллапсу всей газовой системы страны. По мнению Червоненко, Киеву необходимо договариваться с Москвой по вопросу поставок газа, пишет «РИА Новости».
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