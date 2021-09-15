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Политика
«Этого нельзя терпеть»: Евросоюз признал действия минского режима «гибридной атакой»
15 сентября, 2021 17:18
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Pixabay
Евросоюз признал действия Минска с мигрантами «гибридной атакой», цель которой - дестабилизация ситуации в Европе. Для достижения намерений «режим в Минске» использует человеческие жизни.
Соответствующее заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Они посадили этих людей на самолеты и в буквальном смысле «выпихнули» к границам ЕС. Этого нельзя терпеть...», - сказала она.
Брюссель намерен продолжить поддержку Литвы, Латвии и Польши, которые стали заложниками организованной нелегальной миграции со стороны Беларуси, пишет издание Deutsche Welle.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен реформировать Шенген во избежание миграционных угроз. Реформа призвана блокировать бесконтрольное перемещение людей.
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