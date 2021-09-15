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Политика
Евросоюз намерен реформировать Шенген
15 сентября, 2021 13:38
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Pixabay
Евросоюз намерен реформировать Шенген. Это вызвано необходимостью избежать миграционных угроз.
О планах рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС пересмотрит миграционную политику в Шенгенской зоне, чтобы блокировать бесконтрольное переселение людей.
Данная мера продиктована миграцией из Беларуси. По словам Ляйен, власти республики «толкнули людей к европейским границам».
Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь.
Ранее президента Беларуси Александра Лукашенко обвинили в организации незаконной миграции в Литву. В республике заявили обратное - подвозом беженцев к границам занимается ЕС.
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