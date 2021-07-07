«Это важно для всех»: Путин принёс личные поздравления главе иностранного правительства
Президент РФ Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Кремле. Глава РФ поздравил гостя с победой на недавних выборах и подчеркнул, что голосование показало поддержку Пашиняна со стороны армянского народа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Хочу еще раз, уже лично, поздравить вас с результатами выборов, - сказал российский президент. - Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа».
Он пояснил, что перед правительством Армении стоит задача решить «сложные, острые и чувствительные вопросы». По словам Путина, справиться с этими вопросами получится только при «обеспечении возможности эффективно работать», а обеспечивается такая возможность доверием народа.
Российский президент пояснил, что у Пашиняна необходимое доверие есть. Именно его продемонстрировали жители Армении в ходе голосования, сообщили в Кремле.
Ранее Путин поручил сотрудникам Общероссийского народного фронта заняться проблемами россиян.