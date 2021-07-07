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Политика
«Это серьезный вопрос»: Путин рассказал как небезопасно взлетал из аэропорта в Кемерове накануне
7 июля, 2021 17:45
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Kremlin Pool/Globallookpress.com
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поднял серьезный вопрос. Он касается аэропорта в Кемерове, где накануне был глава государства.
«Я вчера взлетал - «гребенка» там на взлетно-посадочной полосе. Сразу меня там командир предупредил: пристегнитесь и прочее-прочее. Стюардесса зашла: не ставьте стакан. Надо этим заниматься, это серьезный вопрос», - заявил Путин. Фрагмент выступления привел Telegram-канал Пул №3.
Президент отметил, что редко бывает в Кемерове, но люди пользуются воздушной гаванью каждый день.
Накануне в Кемерове заметили кортеж Путина. Власти долго не объявляли о прибытии президента в город.
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