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Политика
Кортеж Путина заметили в Кемерове. Официальной информации о прибытии нет
6 июля, 2021 12:18
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Kremlin Pool/Global Look Press
Кортеж президента России Владимира Путина заметили в Кемерове. 22 машины проехали от аэропорта по центру города.
Об этом сообщают очевидцы. Власти официально не подтверждают прибытие главы государства в Кузбасс, передает «ФедералПресс».
На момент проезда временно перекрыли участки для передвижения кортежа. На дороге от аэропорта в город дежурят экипажи ГИБДД.
Сегодня Путин посетит прием в честь юбилея Кемеровской области - ее 300-летия. Он встретится с губернатором Сергеем Цивилевым.
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