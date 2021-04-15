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Политика
Это неизбежно: президент США посоветовал миру готовиться
15 апреля, 2021 10:15
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Whitehouse.gov
Президент США Джо Байден предупредил человечество о следующей пандемии. Он считает нужным готовиться к ней уже сейчас.
«Будет еще пандемия. И нужно к ней готовиться», - заявил американский лидер. Его слова приводит «Интерфакс».
Президент не уточнил, какая инфекция угрожает миру. Он подчеркнул, что пандемии - один из актуальных вопросов, над которым в его администрации должны работать.
Байден в декабре 2020 года привился от коронавируса вакциной Pfizer. Российский президент Владимир Путин сделал прививку 23 марта. 14 апреля ему ввели второй компонент. Название вакцины держат в секрете.
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