Политика

Высокопоставленный европейский дипломат прокомментировал возможную привязку шенгенских виз к вакцинации от коронавируса. По его словам, этот вопрос - «не для завтрашнего обсуждения», имея в виду видеоконференцию лидеров стран ЕС.

Дипломат сообщил, что пока обсуждаются общие стандарты ЕС.

«В настоящее время мы обсуждаем вопрос общих стандартов, которые могут быть признаны в ЕС, в отношении того, что если ты едешь, например, во Францию, ты можешь доказать и показать, что ты был вакцинирован, и этот документ будет приемлем - мы говорим об этих стандартах», - рассказал собеседник «Интерфакса».

Обсуждение выдачи виз исключительно при наличии доказательств о вакцинировании он назвал преждевременным. Дипломат отметил, что в настоящее время есть разные вакцины, для их признания нужна информация.

Этот вопрос не будет обсуждаться на видеоконференции.

«Это не сейчас, так как мы только в самом начале», - добавил он.

Ранее сообщалось, что правительство России работает над вопросом о сертификатах вакцинации для выезда за границу.