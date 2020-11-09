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В России набирает обороты «сетевой экстремизм». Только за девять месяцев текущего года число зафиксированных в этой области преступлений увеличилось на треть. Об этом рассказал председатель Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

По его словам, с начала года удалось выявить 650 экстремистских преступлений. Он считает, что подобные правонарушения представляют значительную угрозу государству. К тому же, в последнее время выявляется все больше преступлений, совершаемых гражданами и различными организациями именно в Интернете. Медведев отмечает, что «это тенденция, которую не остановить».

«Даже при благоприятном развитии пандемических явлений все равно уход населения в цифровую сферу, в сфере бытовых сделок, государственных и прочих услуг состоялся, - цитирует зампреда СБ РФ ТАСС. - И это тот факт, с которым нужно считаться всем, в том числе правоохранительным органам».

Ранее сообщалось, что россиян стали все чаще и чаще сажать в тюрьму за экстремизм и шпионаж. Число осужденных за госизмену, шпионаж и экстремизм выросло почти в 10 раз.

Также совсем недавно вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с предложением штрафовать жителей страны до трех миллионов рублей или сажать их в тюрьму до 5 лет, если они распространяют в сети ложные сведения о роли СССР в годы Второй мировой войны.