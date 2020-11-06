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За высказываниями россиян в Интернете начнут следить еще более тщательно. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с предложением штрафовать жителей страны до трех миллионов рублей или сажать их в тюрьму до 5 лет, если они распространяют в сети ложные сведения о роли СССР в годы Второй мировой войны.

Она подчеркнула, что необходимо ввести дополнения во вторую часть статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Так, за отрицание приговора Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой в интернете, согласно поправкам Яровой, граждан накажут штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Юридические лица тоже не останутся незамеченными. Вице-спикер предлагает за это же нарушение, совершенное с применением средств массовой информации и Интернета, штрафовать их от 1,5 до 3 миллионов рублей.

По ее мнению, предложенные поправки позволят остановить россиян совершать преступления в сети. Кроме того, нововведения станут в полной мере защищать «историческую правду и историческую народную память во всех сферах жизни человека», – цитирует Яровую РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ирина Яровая предложила запретить здоровым россиянам суррогатное материнство.