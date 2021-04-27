«Это не дело императоров»: ответ автора на претензии Владимира Путина к его учебнику

Политика

Профессор Московского областного государственного университета Олег Волобуев - автор того самого учебника истории, который удивил президента России Владимира Путина - ответил на критику главы государства. Он считает, что содержание учебных пособий - дело не президента, а органов просвещения.

Автор пособия «История России и мира» сказал «Открытым медиа»: «Я думаю, что это не дело императоров, других монархов, королей, и так далее».

Волобуев объяснил, что учебник используется в обобщающем кратком курсе для 11-х классов, и Сталинградской битве отводится в нем меньше внимания, чем в средних классах. К курсу повторения другие требования.

Профессор подчеркнул, что этим пособием не должны пользоваться в школе, так издание устаревшее. Те же, кто использует пособие в обучении, не руководствуются нынешними стандартами, указал историк.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России нашло разозливший Путина учебник. 21 апреля во время послания парламенту президент возмутился, что в некоторых школьных учебниках «ничего не сказано» о Сталинградской битве.