Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

«Это не дело императоров»: ответ автора на претензии Владимира Путина к его учебнику

Лилия Караева
27 апреля, 2021 17:39
2 мин
Лилия Караева
27 апреля, 2021 17:39
2 мин
Учебники
Global Look Press

Профессор Московского областного государственного университета Олег Волобуев - автор того самого учебника истории, который удивил президента России Владимира Путина - ответил на критику главы государства. Он считает, что содержание учебных пособий - дело не президента, а органов просвещения.

Автор пособия «История России и мира» сказал «Открытым медиа»: «Я думаю, что это не дело императоров, других монархов, королей, и так далее».

Волобуев объяснил, что учебник используется в обобщающем кратком курсе для 11-х классов, и Сталинградской битве отводится в нем меньше внимания, чем в средних классах. К курсу повторения другие требования.

Профессор подчеркнул, что этим пособием не должны пользоваться в школе, так издание устаревшее. Те же, кто использует пособие в обучении, не руководствуются нынешними стандартами, указал историк.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России нашло разозливший Путина учебник. 21 апреля во время послания парламенту президент возмутился, что в некоторых школьных учебниках «ничего не сказано» о Сталинградской битве.

Поделиться
ТЕГИ
Владимир Путин
История
Учебники
Олег Волобуев
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!