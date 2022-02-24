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Политика
«Это не блеф»: Джо Байден готов ввести санкции лично против Владимира Путина
24 февраля, 2022 22:45
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Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ Global Look Press
Президент США Джо Байден готов ввести санкции против российского лидера Владимира Путина. Правда, пока еще эту возможность он не подтвердил делами.
На вопрос, готов ли Байден ввести санкции против Путина, он ответил утвердительно. «Это не блеф, эта возможность на столе», - приводит его слова «РИА Новости».
При этом от SWIFT Россию отключать все еще не планируют.
Джо Байден исключил отправку военных США на Украину и укрепил рубль.
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