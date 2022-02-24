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Политика
Джо Байден исключил отправку военных США на Украину и укрепил рубль
24 февраля, 2022 22:28
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Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ Global Look Press
Войска США не будут воевать с Россией на Украине. Такое заявление сделал сегодня, 24 февраля американский лидер Джо Байден.
Байден подчеркнул в очередной раз, что американские военные не будут участвовать в конфликте России и Украины.
При этом он пообещал отправить еще больше военных в Европу для защиты союзников НАТО на Востоке, пишет «РИА Новости». Дополнительные войска будут переброшены в Германию, Прибалтику, Польшу и Литву.
По данным торгов, на фоне заявлений Байдена начал укрепляться рубль.
В лесах под Киевом замечены бойцы кадыровского спецбатальона, но это не точно.
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