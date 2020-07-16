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«Это испугает власть»: Владимир Жириновский назвал крайний случай для сложения полномочий

Лилия Караева
16 июля, 2020 18:12
2 мин
Владимир Жириновский
Страница Владимира Жириновского «ВКонтакте»

Сложение депутатских полномочий членами партии ЛДПР произойдет только в крайнем случае, но он пока не наступил. Об этом во время ответов на вопросы пользователей соцсети «ВКонтакте» сказал лидер либерал-демократов, депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Парламентарий назвал несколько способов заставить прислушаться к требованиям партии. Первый из них - выйти из зала. Члены ЛДПР прибегали к нему неоднократно.

Второй способ - сложение депутатских и губернаторских полномочий по всей стране.

«Но если мы это сделаем, это, конечно, испугает власть, но и у нас не будет никаких полномочий», - приводит слова Жириновского телеканал «360».

Он отметил, что высказывание о сложении полномочий было попыткой выразить несогласие с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

«Поэтому это (сложение полномочий — прим.) как крайняя мера, крайний случай еще не наступил. Я просто предупреждал, что у нас в конце концов ничего не останется, как таким образом показать, что мы не согласны», - добавил он.

Напомним, Фургала задержали 9 июля. Он проходит обвиняемым по уголовному делу об организации убийств бизнесменов и покушения на убийство в 2000-х годах. Жириновский был возмущен задержанием - Фургала называли одним из возможных преемников лидера ЛДПР.

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политика
Владимир Жириновский
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