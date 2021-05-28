«Эта ситуация возникла»: Дмитрий Песков рассказал о причастности России к рейсу Ryanair

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расставил все точки над «i» в вопросе причастности России к инциденту с самолётом авиакомпании Ryaniar.

Представитель Кремля опровергает всякие обвинения на этот счёт. По его словам, ни власти РФ, ни авиационные представители страны не имеют отношение к произошедшим в Беларуси событиям.

«Не имеют никакого отношения, но тем не менее эта ситуация возникла, есть определенные разногласия», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что Международная организация гражданской авиации (специализированное учреждение ООН) собирается докопаться до истины, «что, наверное, можно приветствовать, с этой ситуацией».

Ранее стало известно о том, что ФБР тоже собирается расследовать инцидент с «заминированным» самолётом, севшим в Минске, наряду с Польской Республикой.