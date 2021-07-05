Новости – Политика
Политика
Эстонцы опять захотели земли русской
5 июля, 2021 08:12
1 мин
1 мин
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
В Эстонии потребовали от России вернуть часть территории. С такой инициативой выступил кандидат в президенты республики от Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас.
Политик выступил против пограничного договора с Россией и потребовал возврата якобы «аннексированных территорий». Речь идет о правобережье Нарвы и Печорском районе. Эти территории были возвращены РСФСР в 1944 году.
Между Эстонией и Россией до сих пор нет юридически оформленной границы, пишет «РИА Новости».
Эстония в панике: разведцентр страны увидели угрозу в российских учениях «Запад-2021».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку