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«Есть похожие элементы»: Кремль провел параллель между протестами в Беларуси и России

Марьям Ибрагимова
3 февраля, 2021 13:45
1 мин
Марьям Ибрагимова
3 февраля, 2021 13:45
1 мин
Flickr
Flickr

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что между протестами, происходящими в Беларуси и России нельзя ставить знак равенства, хотя есть и схожие моменты.

«Безусловно, есть похожие элементы. Я имею в виду элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы. Да, они есть», – сказал Песков.

По его мнению, в государствах складывается разная обстановка, и причины, побуждающие людей выйти на улицы, тоже отличаются, поэтому отождествлять не стоит, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Кремль продолжает отчаянно оправдывать силовиков, избивавших на протестных акциях граждан.

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