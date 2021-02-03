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Политика
«Есть похожие элементы»: Кремль провел параллель между протестами в Беларуси и России
3 февраля, 2021 13:45
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что между протестами, происходящими в Беларуси и России нельзя ставить знак равенства, хотя есть и схожие моменты.
«Безусловно, есть похожие элементы. Я имею в виду элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы. Да, они есть», – сказал Песков.
По его мнению, в государствах складывается разная обстановка, и причины, побуждающие людей выйти на улицы, тоже отличаются, поэтому отождествлять не стоит, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что Кремль продолжает отчаянно оправдывать силовиков, избивавших на протестных акциях граждан.
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