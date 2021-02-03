Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что между протестами, происходящими в Беларуси и России нельзя ставить знак равенства, хотя есть и схожие моменты.

«Безусловно, есть похожие элементы. Я имею в виду элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы. Да, они есть», – сказал Песков.

По его мнению, в государствах складывается разная обстановка, и причины, побуждающие людей выйти на улицы, тоже отличаются, поэтому отождествлять не стоит, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Кремль продолжает отчаянно оправдывать силовиков, избивавших на протестных акциях граждан.