«Если разум возобладает»: Москва готова восстанавливать нормальные отношения с Чехией

Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие восстановления нормальных отношений с Чехией.

Лавров выразил надежду, что «чешские коллеги все-таки придут в себя» и увидят результаты того, что сделали. «Если разум возобладает, мы готовы восстанавливать, пусть постепенно, но восстанавливать условия для нормального функционирования дипломатических миссий», сказал глава МИД РФ.

Лавров заявил, что у Москвы есть понимание, как работать дальше. Россия «заискивать ни перед кем не будет», - сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

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