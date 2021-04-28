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Политика

«Если разум возобладает»: Москва готова восстанавливать нормальные отношения с Чехией

Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 10:35
1 мин
Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 10:35
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие восстановления нормальных отношений с Чехией.

Лавров выразил надежду, что «чешские коллеги все-таки придут в себя» и увидят результаты того, что сделали. «Если разум возобладает, мы готовы восстанавливать, пусть постепенно, но восстанавливать условия для нормального функционирования дипломатических миссий», сказал глава МИД РФ.

Лавров заявил, что у Москвы есть понимание, как работать дальше. Россия «заискивать ни перед кем не будет», - сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

«Маразм»: Чехия не разобралась со взрывами на складах за 7 лет и опозорилась.

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ТЕГИ
Сергей Лавров
МИД
Чехия
Политика
Россия
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