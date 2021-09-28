«Еще умирать не собираемся»: Лукашенко обозначил два главных вопроса при составлении конституции
Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая участие 28 сентября в расширенном заседании Конституционной комиссии, заявил о необходимости честно отвечать на два главных вопроса, работая над созданием основного закона страны.
Они звучат таким образом: зачем это делается и кому это надо? Есть и неправильный ответ, который не должен приходить в голову - «этого не нужно делать».
Также Лукашенко подчеркнул, что составители Конституции должны думать, в первую очередь, о своих детях, «потому что им жить, ну и мы еще умирать не собираемся», передает «БелТА».
Белорусский президент добавил, что в настоящее время вариант нового основного закона уже готов, но есть еще недоработки. Референдум по поправкам состоится не позднее февраля 2022 года.
Ранее стало известно о том, что президент РБ собирается превратить республику «военную базу России».