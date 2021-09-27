Александр Лукашенко превращает свою страну в «сплошную военную базу России»
Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает «пропагандистскую» риторику Москвы о врагах на Западе и тем самым превращает республику в «сплошную военную базу России». Такое мнение выразил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.
Ранее Лукашенко заявил, что на Украине под видом учебных центров создаются базы НАТО. Они располагаются близ границ Беларуси, и такая ситуация требует реакции.
Украинский МИД заявил, что белорусский президент в очередной раз позволил себе «безосновательные инсинуации» в адрес Киева. Поведение Лукашенко говорит о том, что он «усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики» по поводу атак со стороны западных стран и, в частности, Украины.
«Он [Лукашенко] разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России», - приводит слова представителя МИД Украины «Интерфакс».
Николенко подчеркнул, что Лукашенко стоит сосредоточиться на том, чтобы «не превратиться в придаток России». Украина же в свою очередь в дела соседней республики «никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться».
Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступил с обвинительной речью на Генассамблее ООН.