МИД Беларуси разродился гневной речью на Генассамблее ООН и смешал в одно ложь, мускулы Шварценеггера и нелегалов

Политика

Слова лидеров Польши, Литвы и Латвии о том, что Беларусь способствует бегству нелегалов в эти страны и тем самым проводит «гибридные» атаки на ЕС – ложь. Минск не готов ни к какой войне с Евросоюзом. Об этом заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.

Он отметил, что тема нелегальной миграции становится актуальной во многом из-за «безответственной политики самого коллективного Запада». В подтверждение своих слов Макей привел пример событий в Афганистане.

По словам министра, обвинения стан-соседей Беларуси в том, что Минск использует мигрантов в своих целях – неправда и попытка переложить ответственность за проблему.

«<…> И не стоит в этом контексте перекладывать с больной головы на здоровую, обвиняя Беларусь в развязывании гибридной войны против Европейского союза, как об этом бессовестно врали с этой высокой трибуны лидеры Польши, Литвы, Латвии и некоторых других стран«, - завил Макей.

Глава белорусского МИД отметил, что республика ни в коем случае не готова ни к какой войне. При этом он решил припомнить голливудского актёра и бодибилдера Арнольда Шварценеггера.

По словам Макея, любому человеку абсолютно ясно, что Беларусь со своим населением в 10 миллионов «объективно не может вести не только гибридную войну, но и никакую войну с 500-миллионным Евросоюзом, даже если бы у нее и были мускулы Арнольда Шварценэггера».

Министр подчеркнул, что Минск неоднократно предлагал Евросоюзу провести совместные консультации по вопросу нелегалов, но никакой реакции не последовало. При этом страны ЕС прекратили финансировать программы, которые касались пресечения нелегальной миграции.

В итоге, добавил Макей, дошло до того, что на приграничной территории мигрантов «не только целенаправленно избивают, а убивают, и их мертвые тела затем тайком ночью перетаскивают через границу на белорусскую территорию», передаёт «ТАСС».