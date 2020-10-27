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Эрдоган пожаловался на политика из Нидерландов за карикатуру на себя

Дмитрий Байков
27 октября, 2020 15:38
1 мин
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фото: Flickr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился в генпрокуратуру республики с жалобой на действия лидера крайне правой Партии свободы Нидерландов.

Турецкий лидер потребовал возбуждения уголовного дела по статье «Посягательство на честь и достоинство президента Турции» против нидерландского политика.

В жалобе отмечается, что политик из Нидерландов опубликовал пост в Twitter с карикатурой на турецкого лидера, пишет «Russia Today».

Ранее сообщалось, что Эрдоган расценил последние заявления французского лидера Эммануэля Макрона, как «антиисламские выпады» и назвал их угрозой национальной безопасности своей страны.

темы
Турция
политика
Нидерланды
Реджеп Тайип Эрдоган
карикатура
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