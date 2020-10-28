Эрдоган обвинил Россию в нежелании сохранять «устойчивый мир и спокойствие» в Сирии

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия якобы виновна в нападении на учебный лагерь сирийской оппозиции в Идлибе.

По словам Эрдогана, подобные действия России говорят о нежелании сохранять «устойчивый мир и спокойствие» в регионе.

Однако по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, авиаудар был нанесен по лагерю подготовки террористов, который расположен недалеко от границы с Турцией. Сообщается, что были уничтожены более 40 боевиков, не менее 60 получили ранения, пишет «РИА Новости».

Ранее Эрдоган обратился в генпрокуратуру Турции с жалобой на действия лидера крайне правой Партии свободы Нидерландов.

Турецкий лидер потребовал возбуждения уголовного дела по статье «Посягательство на честь и достоинство президента Турции» против нидерландского политика.