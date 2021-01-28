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Политика
«Ему это никто не простит»: Лукашенко рассказал о двух непростительных шагах Путина
28 января, 2021 15:18
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President.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании рассказал о политических шагах главы России Владимира Путина, которые ему «никто не простит». Белорусский лидер предупредил, что «он к этому должен быть готов».
По мнению Лукашенко, никто не стерпит, «что он остановил войны в России и то, что он в кучу собрал Россию». Видеозапись опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.
Лукашенко в ходе совещания заявил: «Ему это никто не простит: ни американцы, ни Евросоюз, ни внутренние либералы».
Ранее белорусский президент сравнил протесты в России и республике.
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