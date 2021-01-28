Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании рассказал о политических шагах главы России Владимира Путина, которые ему «никто не простит». Белорусский лидер предупредил, что «он к этому должен быть готов».

По мнению Лукашенко, никто не стерпит, «что он остановил войны в России и то, что он в кучу собрал Россию». Видеозапись опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

Лукашенко в ходе совещания заявил: «Ему это никто не простит: ни американцы, ни Евросоюз, ни внутренние либералы».

Ранее белорусский президент сравнил протесты в России и республике.