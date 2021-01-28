Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

«Ему это никто не простит»: Лукашенко рассказал о двух непростительных шагах Путина

Лилия Караева
28 января, 2021 15:18
1 мин
Лилия Караева
28 января, 2021 15:18
1 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании рассказал о политических шагах главы России Владимира Путина, которые ему «никто не простит». Белорусский лидер предупредил, что «он к этому должен быть готов».

По мнению Лукашенко, никто не стерпит, «что он остановил войны в России и то, что он в кучу собрал Россию». Видеозапись опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

Лукашенко в ходе совещания заявил: «Ему это никто не простит: ни американцы, ни Евросоюз, ни внутренние либералы».

Ранее белорусский президент сравнил протесты в России и республике.

Поделиться
ТЕГИ
США
Владимир Путин
Александр Лукашенко
Евросоюз
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!