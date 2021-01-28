Александр Лукашенко заявил о «блицкриге» в Беларуси. В России же будут «качать вдолгую»

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своими соображениями по поводу протестов в поддержку Алексея Навального в России. Он также сравнил эти события с началом протестов в республике в августе.

По словам президента Беларуси, события в России подтвердили соображения властей республики о том, что «Беларусь им (зарубежью) нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию».

При этом, в Беларуси пытались реализовать сценарий «блицкрига». В России же будут действовать иначе и будут «качать вдолгую».

«Но главное отличие в том, что у нас (в Беларуси) в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно», - цитирует президента государственное агентство «БелТА».