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Александр Лукашенко заявил о «блицкриге» в Беларуси. В России же будут «качать вдолгую»

Антон Мельников
28 января, 2021 14:58
1 мин
Антон Мельников
28 января, 2021 14:58
1 мин
Youtube / Россия 1
Youtube / Россия 1

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своими соображениями по поводу протестов в поддержку Алексея Навального в России. Он также сравнил эти события с началом протестов в республике в августе.

По словам президента Беларуси, события в России подтвердили соображения властей республики о том, что «Беларусь им (зарубежью) нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию».

При этом, в Беларуси пытались реализовать сценарий «блицкрига». В России же будут действовать иначе и будут «качать вдолгую».

«Но главное отличие в том, что у нас (в Беларуси) в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно», - цитирует президента государственное агентство «БелТА».

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