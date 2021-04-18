Эммануэль Макрон заявил о «красных линиях» в отношениях с Россией

Политика

Лидер Франции Эммануэль Макрон почувствовал необходимость более четко определить отношения с Россией. По его словам, необходимо заранее определенные красные линии, при переступлении которых, Запад будет принимать новые меры.

Французский президент убежден в необходимости диалога в таких сферах, как контроль над вооружениями, а также разворачивающиеся в мире конфликты. Несмотря на то, что санкции не могут, по его мнению, оставаться единственным инструментом, они входят в набор необходимых мер.

«И я думаю, после неприемлемого поведения, мы действительно должны вводить санкции. Это то, что мы сделали после Украины и после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить красные линии с Россией», - приводит слова Макрона РИА «Новости».

Напомним, накануне президент Франции выразил желание провести переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.