Политика

Макрон хочет провести в ближайшее время переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Накануне он принял в Елисейском дворце лидера Украины Владимира Зеленского.

Макрон подтвердил приверженность Франции суверенитету Украины, а также значение, которое он придает развитию двусторонних отношений во всех сферах, отмечается в коммюнике.

«Президент республики и президент Зеленский также побеседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они вместе констатировали, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России обязательств с Украиной для облегчения их реализации. В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным«, - говорится в коммюнике.

Предполагается, что в ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным, пишут РИА «Новости».