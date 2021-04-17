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Политика

Макрон хочет провести в ближайшее время переговоры с Путиным

Сергей Михневич
17 апреля, 2021 17:42
1 мин
Сергей Михневич
17 апреля, 2021 17:42
1 мин
Kremlin Pool/Globallookpress.com
Макрон хочет провести в ближайшее время переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Накануне он принял в Елисейском дворце лидера Украины Владимира Зеленского.

Макрон подтвердил приверженность Франции суверенитету Украины, а также значение, которое он придает развитию двусторонних отношений во всех сферах, отмечается в коммюнике.

«Президент республики и президент Зеленский также побеседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они вместе констатировали, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России обязательств с Украиной для облегчения их реализации. В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным«, - говорится в коммюнике.

Предполагается, что в ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным, пишут РИА «Новости».

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