Эммануэль Макрон хочет поставить граждан перед фактом

Политика

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает того факта, что в скором времени властям придется прибегнуть к обязательной вакцинации граждан против новой коронавирусной инфекции. Правда, смириться с данным условием придётся не всем, а лишь определённой категории населения.

«Все двери открыты», — сказал лидер Франции, отвечая на вопрос о том, как он относится к обязательному прививанию местных жителей от COVID-19.

Он подчеркнул, что речь идёт о представителях определённых профессий, но не уточнил, каких именно, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что уже второй регион России заинтересовался возможностью штрафовать не получивших вакцину сотрудников и запустить обязательную вакцинацию.