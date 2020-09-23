Эльман Пашаев попробует штурмовать Госдуму на выборах в 2021 году

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Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен баллотироваться в Госдуму в 2021 году. Он уже подавал документы в Мосгордуму, но понял, что «размах крыльев маленький».

Пашаев рассказал, что планировал пойти в Госдуму с прошлого года.

«В Мосгордуму хотел баллотироваться — пошел регистрироваться, подал документы, а потом понял, что для меня это мало», - сказал он телеканалу «360».

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался прошлым юриста. Следователи проверяют бывшего адвоката на причастность к мошенничеству с квартирой: он мог обманом лишить владельцев законных прав, прописаться в жилье и приватизировать.

Пашаев стал известен после того, как его клиенту назначили 8 лет колонии за ДТП со смертельным исходом. На приговор подали апелляцию. Новый адвокат Ефремова Роман Филиппов нашел способ смягчить наказание актеру. Он будет исходить из того, что Пашаев нарушил кодекс профессиональной этики адвокатов, лишив актера права на защиту.