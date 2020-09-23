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Новый адвокат Михаила Ефремова нашел способ смягчить наказание актеру

Анастасия Красильникова
23 сентября, 2020 17:39
1 мин
Фото
Фото: Flickr

Действующий адвокат актера Михаила Ефремова, приговоренного к восьми годам тюрьмы и штрафу за смертельное ДТП, Роман Филиппов назвал действия своего предшественника Эльмана Пашаева давлением на артиста. В связи с этим новый защитник просит о смягчении наказания артисту.

По словам Филиппова, Пашаев нарушил кодекс профессиональной этики адвокатов, что лишило Ефремова права на защиту. Опираясь на это, адвокат просит суд о более гуманном наказании, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, после судебного процесса над Ефремовым в отношении Пашаева было начато дисциплинарное производство. Мужчину лишили статуса адвоката, он не имеет права заниматься профессиональной деятельностью на протяжении года.

темы
суды
Михаил Ефремов
адвокаты
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