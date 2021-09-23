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Политика
Элла Памфилова заговорила про «участь стукачей» в случае введения санкций против нее
23 сентября, 2021 14:54
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ЦИК РФ/Twitter.com/globallookpress
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала про отношение к возможным санкциям США. В этой связи она заговорила про «участь стукачей».
Памфилова призналась, что «равнодушна» к ограничениям, так как «они основаны на доносах».
«Жалка и презренна участь стукачей», - отметила глава ЦИК. Ее слова приводит «Интерфакс».
Наибольшее значение для Памфиловой, как выяснилось, имеет «доверие граждан».
Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил поправки в закон, предусматривающие санкции против 35 россиян, включая Памфилову. Окончательное решение о внесении российского истеблишмента в санкционный список примет Джо Байден - это произойдет в течение 180 дней.
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