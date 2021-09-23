Джо Байдену дали 180 дней принять санкции против Михаила Мишустина и Дмитрия Пескова
В США одобрены поправки к оборонному бюджету, предусматривающие введение санкций в отношении 35 россиян. Это те чиновники, бизнесмены, журналисты, которые входят в список оппозиционера Алексея Навального.
Среди фигурантов множество известных имен. В списке значатся премьер-министр России Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава Центризбиркома Элла Памфилова, мэр Москвы Сергей Собянин, телеведущий Владимир Соловьев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, главы «Газпрома» и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин и другие.
В течение 180 дней президент США Джо Байден даст заключение о том, подлежат ли упомянутые лица включению в санкционный список, уточняет РБК. Пока принятая поправка носит рекомендательный характер.
США начали вводить санкции в 2013 году после смерти аудитора Сергея Магнитского. На Западе его смерть связывают с разоблачением коррупционных схем, к которым могли быть причастны власти России.
Ранее Великобритания в годовщину отравления Навального ввела санкции против семерых сотрудников ФСБ. Их считают причастными к преступлению.