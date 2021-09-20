Элла Памфилова продемонстрировала свой «нещадный» настрой Владимиру Путину
Если избирательные комиссии будут выявлять нарушения, или подозрения на них, то итоги выборов нужно «нещадно отменять». Об этом заявил председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Если выявили какие-то нарушения, если хоть есть малейшие сомнения - нещадно отменять выборы, нещадно отменять», - заявила глава ЦИК.
По её словам, в настоящее время российская избирательная система высоко оценивается специалистами. При этом в её структуре работают люди из разных социально-политических групп.
Глава ЦИК отметила, что в ходе голосования на участках была система видеонаблюдения и доступ к ней был у всех кандидатов и наблюдателей. Эти видеозаписи будут храниться не менее года, передаёт «ТАСС».
Ранее Памфилова рассказала об итоговой явке на выборах в Госдуму.