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Политика
Элла Памфилова назвала итоговую явку на выборах в Госдуму
20 сентября, 2021 15:12
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Youtube / RT на русском
Явка на выборы в Госдуму восьмого созыва превысила показатели прошлого года. В голосовании приняло участие 51,68% избирателей. Об этом завяла председатель Центизбиркома Элла Памфилова.
«Явка 51,68%. Выше, чем в прошлую кампанию», - сообщила глава ЦИК.
Также стало известно, что теперь состав думы будет представлен пятью партиями, а не четырьмя, как годом ранее, передаёт «Подъём».
Ранее стало известно, что власти планируют расширить практику электронного голосования. При этом данный формат вызывает некоторые подозрения.
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