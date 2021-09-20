Властям понравился вызывающий подозрения способ голосования – будут использовать чаще
В будущем в России будет расширена практика голосования в электронном виде. Об этом заявила глава Совета федерации Валентина Матвиенко. При этом результаты последнего голосования в таком формате всё еще не озвучены.
По словам Матвиенко, электронное голосование было задействовано в ряде регионов РФ и проявило себя «очень хорошо». В будущем власти хотят расширить использование такого формата, передаёт РИА «Новости».
Отметим, выборы в Госдуму РФ официально завершились 19 сентября в 20:00. Абсолютное большинство бумажных бюллетеней уже обработано, а результаты озвучены. При этом оглашение результатов электронного голосования переносилось несколько раз. На момент публикации материала, сообщений об обнародовании этих результатов всё еще не поступало.