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Политика
Элла Памфилова анонсировала создание единой системы онлайн-голосования
24 сентября, 2021 12:29
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CEC Russia/via Globallookpress.com
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о том, что к следующим федеральным выборам в России будет создана единая система дистанционного электронного голосования.
При этом глава ЦИК подчеркнула, что на платформе будет отсутствовать опция отложенного голосования, поскольку её жестко раскритиковали после минувшего онлайн-голосования в столице, передает РБК.
Ранее в Кремле навали «удобной» практику дистанционного электронного голосования и призвали как можно скорее распространить её по всей стране.
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