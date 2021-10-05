Экс-президент в письме из тюрьмы назвал себя «личным узником Путина»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в письме из тюрьмы назвал себя «личным узником» президента России Владимира Путина. Послание адресовано главе Украины Владимиру Зеленскому.
В письме Саакашвили заявил, что «глубоко тронут» реакцией украинского президента на его арест. Он признается в любви к Грузии и второй родине - Украине.
Саакашвили рад возможности «внести свой скромный вклад» в реформы. Он высоко оценил принципиальную позицию Зеленского по защите страны и заявил, что «фактически является личным узником Путина». Текст письма приводит РИА Новости.
Напомним Саакашвили задержали 1 октября по возвращении в Грузию. Он знал о том, что был осужден в Грузии по двум уголовным делам и будет задержан.
Последнее мнение Кремля о бывшем президенте таково: «там, где Саакашвили, там – цирк».
Ранее Зеленский заявил, что займется возвращением Саакашвили на Украину. Не знавший о планах президент счел решение политика о приезде в Грузию неправильным.