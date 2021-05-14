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Политика
Экс-премьеру ДНР полюбилась российская власть и он решил стать ее частью
14 мая, 2021 16:53
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Alexander Rekun/Global Look Press
Первый глава правительства непризнанной Донецкой народной республики Александр Бородай может стать российским законодателем.
Бородай отправил документы на праймериз «Единой России» в Ростовской области. Он рассчитывает на попадание в Госдуму, во многом, благодаря поддержке выходцев с Донбасса, получащих к осени право голосовать на российских выборах.
Как сообщает Lenta.ru, политик заявил, что «изрядно сроднился» с граничащей с Донбассом областью и для него оба региона - одинаково русские земли.
Напомним ранее стало известно о том, что жители Донбасса начали массово получать российские паспорта.
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