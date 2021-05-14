Экс-премьеру ДНР полюбилась российская власть и он решил стать ее частью

Политика

Первый глава правительства непризнанной Донецкой народной республики Александр Бородай может стать российским законодателем.

Бородай отправил документы на праймериз «Единой России» в Ростовской области. Он рассчитывает на попадание в Госдуму, во многом, благодаря поддержке выходцев с Донбасса, получащих к осени право голосовать на российских выборах.

Как сообщает Lenta.ru, политик заявил, что «изрядно сроднился» с граничащей с Донбассом областью и для него оба региона - одинаково русские земли.

Напомним ранее стало известно о том, что жители Донбасса начали массово получать российские паспорта.